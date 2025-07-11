Зеленского ждут в Финляндии в конце июля

Президент Владимир Зеленский может лично принять участие в конференции "Хельсинки+50" в конце июля, посвященной 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Согласно предварительной программе конференции "Хельсинки+50", после выступления главы МИД Финляндии Элины Валтонен и президента Александра Стубба свое обращение произнесет Зеленский.

Однако после имени Зеленского стоит пометка tbc (to be confirmed), то есть его участие еще не подтверждено.

Руководитель секретариата председательства Финляндии в ОБСЕ Юни Лааксонен сказал Ilta-Sanomat, что подтверждение участия президента Украины может поступить поздно, учитывая полномасштабное российское вторжение.

"Однако мы получили от окружения Зеленского предварительный зеленый свет, поэтому смогли внести его имя в программу", – добавил он.

Ласконен также отметил, что приглашения были направлены и представителям России, но в их участии пока нет уверенности.

Конференция "Хельсинки+50" пришлась на период председательства Финляндии в ОБСЕ. Хельсинкский заключительный акт был принят в рамках ее предшественницы – Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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