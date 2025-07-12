ЗМІ: на війні проти РФ загинув доброволець з Угорщини

В ході розв’язаної РФ війни проти України загинув 21-річний громадянин Угорщини Бенджамін Ашер, який воював на боці ЗСУ як доброволець.

Про це стало відомо угорському виданню Telex, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, 21-річний угорський доброволець загинув 24 травня. Видання підкреслює, що він був не із Закарпатської області, а саме з Угорщини.

Бенджамін Ашер спочатку служив в угорських збройних силах за контрактом.

За даними видання, у березні 2023 року він не з'явився на місце служби, у зв'язку з чим проти нього було порушено кримінальну справу. У публікації йдеться, що чоловік сказав своєму командиру, що їде воювати в Україну.

За непідтвердженою інформацією з українського джерела, Бенджамін Ашер служив у Третій штурмовій бригаді. Він загинув у бою проти окупаційних військ РФ незабаром після свого 21-го дня народження.

Видання повідомляє, що наразі угорська дипломатія працює над тим, щоб повернути тіло загиблого на батьківщину. Водночас батько загиблого добровольця, який проживає в Канаді, хоче поховати сина у Києві або в Торонто.

Журналісти зв’язались із чоловіком, який розповів, що його син проживав у Канаді з 2019 по 2021 рік, після чого повернувся до Угорщини.

Він підтвердив, що його син служив в угорській армії за контрактом, перш ніж поїхати в Україну, але, наскільки йому відомо, він поїхав на український фронт не навесні 2023 року, а раніше, і про свої плани "нікому нічого не говорив".

Чоловік також розповів, що у його сина був розлад аутистичного спектра. За словами батька, його син хотів стати професійним військовим, але, як він стверджує, угорські збройні сили відмовили йому.

Нещодавно Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті працівниками ТЦК.

Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином Україні, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.