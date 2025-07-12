СМИ: на войне против РФ погиб доброволец из Венгрии

В ходе развязанной РФ войны против Украины погиб 21-летний гражданин Венгрии Бенджамин Ашер, который воевал на стороне ВСУ в качестве добровольца.

Об этом стало известно венгерскому изданию Telex, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, 21-летний венгерский доброволец погиб 24 мая. Издание подчеркивает, что он был не из Закарпатской области, а именно из Венгрии.

Бенджамин Ашер сначала служил в венгерских вооруженных силах по контракту.

По данным издания, в марте 2023 года он не явился на место службы, в связи с чем против него было возбуждено уголовное дело. В публикации говорится, что мужчина сказал своему командиру, что едет воевать в Украину.

По неподтвержденной информации из украинского источника, Бенджамин Ашер служил в Третьей штурмовой бригаде. Он погиб в бою против оккупационных войск РФ вскоре после своего 21-го дня рождения.

Издание сообщает, что в настоящее время венгерская дипломатия работает над тем, чтобы вернуть тело погибшего на родину. В то же время отец погибшего добровольца, проживающий в Канаде, хочет похоронить сына в Киеве или в Торонто.

Журналисты связались с мужчиной, который рассказал, что его сын проживал в Канаде с 2019 по 2021 год, после чего вернулся в Венгрию.

Он подтвердил, что его сын служил в венгерской армии по контракту, прежде чем уехать в Украину, но, насколько ему известно, он уехал на украинский фронт не весной 2023 года, а раньше, и о своих планах "никому ничего не говорил".

Мужчина также рассказал, что у его сына был расстройство аутистического спектра. По словам отца, его сын хотел стать профессиональным военным, но, как он утверждает, венгерские вооруженные силы отказали ему.

Недавно Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина в Закарпатье сотрудниками ТЦК.

Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.