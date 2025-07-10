Угорщина викликала посла України після нібито смертельного побиття угорця в ТЦК

Міністерство закордонних справ Угорщини у четвер викликало посла України Федора Шандора після повідомлень ЗМІ про те, що угорський громадянин загинув на Закарпатті начебто після побиття працівниками ТЦК.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер угорське провладне інформагентство МТІ заявило про виклик посла України після "побиття угорського чоловіка під час призову на військову службу на Закарпатті".

МТІ у повідомленні подавало як факт те, що призваний чоловік був громадянином Угорщини і загинув саме внаслідок дій ТЦК.

"Такого не може відбуватись у Європі. Посадовці країни, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу, не можуть забивати людей залізними палицями тільки тому, що вони не хочуть йти на війну", – цитує агентство заяву угорського МЗС.

Там також додали, що український посол пообіцяв "надати відповіді" Будапешту щодо інциденту.

Випадок із нібито смертю угорського громадянина на Закарпатті напередодні ввечері почало розкручувати пропагандистське видання уряду Угорщини Mandiner.

Видання, посилаючись на "знайомого" чоловіка (якого називають Йозефом Ш.), стверджує, що чоловіка працівники ТЦК силоміць забрали в Береговому і відправили спершу до Ужгорода, а потім – до Мукачева, де нібито побили залізними палицями в лісі.

Також Mandiner з посиланням на "людей у місті" стверджувало, що загиблий чоловік нібито знявся з адреси реєстрації в Україні й тому не повинен був підлягати мобілізації.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан на своєму Facebook поділився публікацією Mandiner, висловивши співчуття "родині угорського чоловіка, який загинув внаслідок примусової мобілізації в Україні".

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України увечері в четвер повідомило, що загиблий – Йосип Шебештень – був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Як стверджують у Сухопутних військах, Шебештень 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження на ньому, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень.

"Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство", – ідеться в повідомленні.

Командування Сухопутних військ ЗСУ також "категорично відкидає" припущення про примусову мобілізацію Шебештеня та жорстоке поводження з ним.

Нагадаємо, угорська урядова пропаганда активно використовує тему війни Росії проти України, зокрема нібито участі в ній угорців, для дискредитації опозиції та української влади.

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