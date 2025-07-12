Сибіга закликав США та ЄС вдарити по РФ санкціями після масованої атаки на Україну
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на необхідності запровадити масштабні санкції проти РФ з боку ЄС і США після чергової масованої атаки на Україну.
Про це український міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга наголосив, що Росія "продовжує ескалацію терору, запустивши чергову хвилю сотень безпілотників і ракет".
"Масштаби щоденного терору Росії проти мирних жителів свідчать про необхідність позбавити Москву доходів від нафти, які вона перетворює на воєнні злочини", – зазначив він.
За словами очільника МЗС України, Росія "виробляє сотні засобів терору на день". Ці масштаби становлять загрозу не тільки для України, але й для всієї трансатлантичної спільноти, додав він.
"В інтересах наших партнерів якомога швидше завдати удару по цій фабриці терору за допомогою нових жорстких санкцій: 18-го пакета ЄС і законопроєкту Грема-Блюменталя. Негайно припиніть фінансування фабрики смерті Путіна", – резюмував він.
У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.
Близько четвертої ранку 12 липня під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського БПЛА.
Польща піднімала авіацію у зв’язку з масованим російським ударом по Україні, а також привела до повної бойової готовності системи протиповітряної оборони.