Сибіга закликав США та ЄС вдарити по РФ санкціями після масованої атаки на Україну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на необхідності запровадити масштабні санкції проти РФ з боку ЄС і США після чергової масованої атаки на Україну.

Про це український міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга наголосив, що Росія "продовжує ескалацію терору, запустивши чергову хвилю сотень безпілотників і ракет".

"Масштаби щоденного терору Росії проти мирних жителів свідчать про необхідність позбавити Москву доходів від нафти, які вона перетворює на воєнні злочини", – зазначив він.

За словами очільника МЗС України, Росія "виробляє сотні засобів терору на день". Ці масштаби становлять загрозу не тільки для України, але й для всієї трансатлантичної спільноти, додав він.

"В інтересах наших партнерів якомога швидше завдати удару по цій фабриці терору за допомогою нових жорстких санкцій: 18-го пакета ЄС і законопроєкту Грема-Блюменталя. Негайно припиніть фінансування фабрики смерті Путіна", – резюмував він.

У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників та ракет. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, пролунали вибухи.

Близько четвертої ранку 12 липня під час масованої атаки дронів у Львові зафіксували влучання російського БПЛА.

Польща піднімала авіацію у зв’язку з масованим російським ударом по Україні, а також привела до повної бойової готовності системи протиповітряної оборони.