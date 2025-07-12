Сибига призвал США и ЕС ударить санкциями по РФ после массированной атаки на Украину

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул необходимость введения масштабных санкций против РФ со стороны ЕС и США после очередной массированной атаки на Украину.

Об этом украинский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига подчеркнул, что Россия "продолжает эскалацию террора, запустив очередную волну сотен беспилотников и ракет".

"Масштабы ежедневного террора России против мирных жителей свидетельствуют о необходимости лишить Москву доходов от нефти, которые она превращает в военные преступления", – отметил он.

По словам главы МИД Украины, Россия "производит сотни средств террора в день". Эти масштабы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества, добавил он.

"В интересах наших партнеров как можно быстрее нанести удар по этой фабрике террора с помощью новых жестких санкций: 18-го пакета ЕС и законопроекта Грэма-Блюменталя. Немедленно прекратите финансирование фабрики смерти Путина", – резюмировал он.

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.

Около четвертого утра 12 июля во время массированной атаки дронов во Львове зафиксировали попадание российского БПЛА.

Польша подняла авиацию в связи с массированным российским ударом по Украине, а также привела в полную боевую готовность системы противовоздушной обороны.