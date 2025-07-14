Трамп заявив, що розчарований Путіним: "Думав, він людина слова"

Президент США Дональд Трамп заявив про своє розчарування кремлівським правителем Владіміром Путіним на тлі неможливості врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент сказав журналістам на авіабазі Ендрюс.

Трамп сказав, що йому не подобається те, як діє господар Кремля.

"Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить", – зазначив він.

На запитання, чи планує він оголошувати санкції проти Росії, Трамп відповів: "Подивимось, що буде завтра (свою заяву Трамп зробив у неділю. – Ред.)".

Також Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

А нещодавно він чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

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