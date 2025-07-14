Трамп підтвердив намір відправити Україні озброєння, зокрема Patriot

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

Про це він заявив журналістам на авіабазі Ендрюс, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, США відправлять Україні "різноманітне складне військове обладнання, а вони заплатять за нього 100%".

"І це точно те, чого ми хотіли досягти…Чим більше ми відправимо обладнання, тим більше вони нам за нього заплатять. Звучить непогано, правда? Так і мало бути вже давно", – додав він.

Президент США зазначив, що ще не узгодив кількість, однак додав, що "за це заплатить Європейський Союз".

Трамп також підтвердив намір відправити Україні Patriot. Однак зі слів президента не було зрозуміло, чи маються на увазі самі комплекси, чи ракети-перехоплювачі до них.

"Ми відправимо Patriot, які їм відчайдушно потрібні. Тому що Путін дивує багатьох людей. Він добре говорить, а увечері все бомбить. Тому це проблема і мені це не подобається", – сказав він.

Нещодавно Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

На додачу, 10 липня США вперше взяли участь у зустрічі "коаліції рішучих" – європейських держав, які обговорюють створення контингенту західних союзників в Україні як стримуючого фактору від нового нападу РФ після завершення поточної гарячої фази війни.

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