Трамп заявил, что разочарован Путиным: "Думал, он человек слова"

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании кремлевским правителем Владимиром Путиным на фоне невозможности урегулирования развязанной РФ войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент сказал журналистам на авиабазе Эндрюс.

Трамп сказал, что ему не нравится то, как действует хозяин Кремля.

"Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит", – отметил он.

На вопрос, планирует ли он объявлять санкции против России, Трамп ответил: "Посмотрим, что будет завтра (свое заявление Трамп сделал в воскресенье. – Ред.)".

Также Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

А недавно он едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много ерунды".

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