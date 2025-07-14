Латвія заборонила вʼїзд 55 громадянам Грузії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже оголосила персонами нон грата 55 громадян Грузії, влада якої зазнала критики через антидемократичні кроки.

Про це в понеділок повідомило латвійське МЗС, пише "Європейська правда".

Зазначається, що очільниця дипломатії Латвії ухвалила рішення "включити 55 громадян Грузії до списку персон нон грата" в країні.

"Зазначеним особам заборонено в'їжджати до Латвії на невизначений термін", – додали там, не уточнивши, на кого саме поширюються обмеження.

На початку зими 2024 року країни Балтії рішуче засудили серйозні порушення прав людини у зв'язку з протестами у Грузії, оголосивши про заборону в'їзду низці грузинських посадовців.

Як відомо, масові протести у Грузії активізувалися з осені 2024 року через сумніви в оголошених владою результатах виборів, що закріпили владу керівної партії "Грузинська мрія", та заяву прем’єра про призупинення руху до членства у ЄС.

Минулого тижня міністри закордонних справ сімнадцяти європейських держав і головна дипломатка Європейського Союзу у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.