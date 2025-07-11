ЄС і 17 держав розкритикували відкат Грузії від демократії

Міністри закордонних справ сімнадцяти європейських держав і головна дипломатка Європейського Союзу у спільній заяві у пʼятницю розкритикували антидемократичні кроки грузинської влади.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву поширила Європейська служба зовнішніх справ.

Глави МЗС європейських країн висловили стурбованість погіршенням ситуації в Грузії, зокрема "політично вмотивованим ув’язненням та затриманням лідерів грузинської опозиції".

"Їх затримання, а також довільні арешти та посилення репресій проти інших критиків грузинської влади, представників громадянського суспільства, мирних протестувальників та незалежних журналістів сприяють руйнуванню демократії в Грузії та швидкому переходу до авторитарного режиму", – ідеться в заяві.

Міністри також засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".

"Сьогодні авторитарний та антиєвропейський курс грузинської влади ще більше загрожує демократичним досягненням Грузії та її відносинам з нашими країнами", – наголошують вони.

Глави міністерств закордонних справ країн Європи і Євросоюз пообіцяли й далі реагувати на репресії грузинської влади та порушення нею прав людини, водночас підкресливши, що "ще не пізно змінити курс".

Заяву підписали міністри закордонних справ Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також Верховна представниця ЄС Кая Каллас.

Нещодавно посол США у Тбілісі Робін Данніган розповіла про непублічний лист від керівної партії Грузії адміністрації президента США Дональда Трампа, який мав "загрозливий і образливий" характер.