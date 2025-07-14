Латвия запретила въезд 55 гражданам Грузии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила персонами нон грата 55 граждан Грузии, власть которой подверглась критике из-за антидемократических шагов.

Об этом в понедельник сообщило латвийское МИД, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что глава дипломатии Латвии приняла решение "включить 55 граждан Грузии в список персон нон грата" в стране.

"Указанным лицам запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок", – добавили там, не уточнив, на кого именно распространяются ограничения.

В начале зимы 2024 года страны Балтии решительно осудили серьезные нарушения прав человека в связи с протестами в Грузии, объявив о запрете въезда ряду грузинских чиновников.

Как известно, массовые протесты в Грузии активизировались с осени 2024 года из-за сомнений в объявленных властью результатах выборов, закрепивших власть правящей партии "Грузинская мечта", и заявления премьера о приостановке движения к членству в ЕС.

На прошлой неделе министры иностранных дел семнадцати европейских государств и главный дипломат Европейского Союза в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.