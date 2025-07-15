Трамп не вважає, що дедлайн Росії у 50 днів – це багато

Президент США Дональд Трамп не вважає занадто довгими 50 днів, які він дав Росії для погодження на мир в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це він сказав журналістам у вівторок на території Білого дому.

Американський президент сказав, що не думає, що "50 днів – це дуже довго".

"Може бути навіть раніше", – додав Трамп, повторивши, що не вважає 50 днів "дуже довгим" проміжком часу.

Далі він укотре звинуватив попередника Джо Байдена в тому, що він "втягнув нас у війну".

На окреме питання, що станеться в разі відмови Росії домовлятись про мир через 50 днів, президент США сказав, що "буде дуже погано".

"Будуть тарифи та інші санкції", – пообіцяв він.

Також президент США виступив проти ударів України по Москві, які, за повідомленнями ЗМІ, він обговорював напередодні з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив, що якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду з Росією про закінчення війни в Україні, США запровадять "дуже суворі тарифи" проти Москви та її торговельних партнерів.