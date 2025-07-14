Трамп пообіцяв санкції проти Росії, якщо угоди не буде "за 50 днів"

Президент США Дональд Трамп у понеділок укотре висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

Про це він сказав у Білому домі під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, що одна з причин візиту Рютте до США полягає в тому, "що ми дуже незадоволені – я незадоволений – Росією".

"Ми дуже, дуже незадоволені ними (Росією. – Ред.). І якщо ми не домовимося протягом 50 днів, ми накладемо дуже суворі тарифи, приблизно у 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами (тарифи проти торговельних партнерів Росії. – Ред.)", – додав він.

Президент США укотре заявив, що хоче покласти край повномасштабній війні Росії проти України і "розчарований Путіним, бо думав, що ми домовимося два місяці тому, але, схоже, цього не буде".

"Тому, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи. Якщо ми не домовимося за 50 днів, все дуже просто: ми підвищимо тарифи до 100%. Все просто. Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", – сказав Трамп.

Нещодавно президент США чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

Він також підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

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