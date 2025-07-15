Трамп не считает, что дедлайн России в 50 дней – это много

Президент США Дональд Трамп не считает слишком долгими 50 дней, которые он дал России для согласования мира в Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, об этом он сказал журналистам во вторник на территории Белого дома.

Американский президент сказал, что не думает, что "50 дней – это очень долго".

"Может быть даже раньше", – добавил Трамп, повторив, что не считает 50 дней "очень долгим" промежутком времени.

Далее он в очередной раз обвинил предшественника Джо Байдена в том, что он "втянул нас в войну".

На отдельный вопрос, что произойдет в случае отказа России договориться о мире через 50 дней, президент США сказал, что "будет очень плохо".

"Будут тарифы и другие санкции", – пообещал он.

Также президент США выступил против ударов Украины по Москве, которые, по сообщениям СМИ, он обсуждал накануне с Владимиром Зеленским.

Напомним, накануне Трамп объявил, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение с Россией о прекращении войны в Украине, США введут "очень жесткие тарифы" против Москвы и ее торговых партнеров.