Зеленський жартома пропонує залишити Келлога в Києві: "РФ бомбитиме менше"

Президент Володимир Зеленський вважає, що зменшення інтенсивності обстрілів Києва під час візиту Кіта Келлога доводить страх Владіміра Путіна перед США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю американському телеканалу Newsmax.

Зеленський відзначив, що після прибуття посланника президента США у Києві "дві ночі поспіль не було масових бомбардувань".

"Це дуже цікавий приклад: цієї ночі і минулої ночі не було важких атак. Навіть люди вже жартують про це: мовляв, що ми повинні дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, а американці повинні частіше приїжджати до нас, бо тоді Росія менше бомбитиме", – додав він.

На думку глави держави, це доводить, що Путін навмисно бомбить цивільних, "але коли американці тут, він цього не робить".

"Тобто він залякує, шантажує, створює напругу, але не йде на повну ескалацію. Це означає одне: Путін боїться Америки. Я завжди це говорив, і я також сказав про це президенту (Трампу. – Ред.). У будь-якому разі, Путін боїться Америки. І я в цьому впевнений", – наголосив Зеленський.

Генерал Кіт Келлог прибув до Києва з тижневим візитом. Серед іншого, він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив угоду між США та НАТО щодо поставок американської зброї.

Напередодні керівник МЗС Андрій Сибіга та Келлог обговорили шляхи розширення взаємовигідної українсько-американської співпраці в галузі оборони.