Зеленский в шутку предлагает оставить Келлога в Киеве: "РФ будет меньше бомбить"

Президент Владимир Зеленский считает, что уменьшение интенсивности обстрелов Киева во время визита Кита Келлога доказывает страх Владимира Путина перед США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Зеленский отметил, что после прибытия посланника президента США в Киеве "две ночи подряд не было массовых бомбардировок".

"Это очень интересный пример: этой ночью и прошлой ночью не было тяжелых атак. Даже люди уже шутят об этом: мол, что мы должны дать генералу Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь, а американцы должны чаще приезжать к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", – добавил он.

По мнению главы государства, это доказывает, что Путин намеренно бомбит гражданских, "но когда американцы здесь, он этого не делает".

"То есть он запугивает, шантажирует, создает напряжение, но не идет на полную эскалацию. Это означает одно: Путин боится Америки. Я всегда это говорил, и я также сказал об этом президенту (Трампу. – Ред.). В любом случае, Путин боится Америки. И я в этом уверен", – подчеркнул Зеленский.

Генерал Кит Келлог прибыл в Киев с недельным визитом. Среди прочего, он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил соглашение между США и НАТО по поставкам американского оружия.

Накануне министр иностранных дел Андрей Сибига и Келлог обсудили пути расширения взаимовыгодного украинско-американского сотрудничества в области обороны.