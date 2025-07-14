Келлог сказав, що обговорив із Зеленським домовленість між НАТО та США щодо зброї

Президент Володимир Зеленський обговорив з представником президента США Кітом Келлогом, який прибув до України, угоду між США та НАТО щодо поставок американської зброї.

Про це Келлог написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Келлог заявив, що 14 липня прибув до Києва, щоб обговорити із Зеленським "знакову угоду президента (Трамп, – Ред.) з НАТО, яка пришвидшить постачання найкращої зброї американського виробництва до України".

"Ця угода, що повністю фінансується союзниками, пришвидшує поставки, підтримує оборону України, зміцнює єдність НАТО та підкреслює його відданість миру через силу", – наголосив спецпредставник Дональда Трампа.

Зазначимо, 14 липня, коли генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуває у Вашингтоні, а Келлог – у Києві, Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Нове обладнання буде виготовлено для НАТО і доступне для подальшого постачання до України.

Рютте, своєю чергою, заявив, що таким чином Україна отримає "величезну кількість військової техніки".

Також цього ж дня американський президент анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.