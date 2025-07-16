У Фінляндії обурились тим, як син президента виграв стажування в провідному інституті

Непрозорі обставини того, як син президента Фінляндії Олівер Стубб виграв стажування в провідному науково-дослідному інституті країни, спричинили скарги до урядових органів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Ще у червні фінські ЗМІ звернули увагу, що 21-річний Олівер Стубб отримав тримісячне стажування у Фінському інституті міжнародних відносин (FIIA) за дещо інших умов, ніж інші апліканти.

Як стало відомо, серед усіх стажерів FIIA за останні пʼять років Стубб має найменше досвіду і був лише другим стажером, якого взяли ще до отримання диплома бакалавра.

Критики також вказали, що інститут уже під час конкурсу змінив умови, аби дозволити стажування студентам з-за меж Фінляндії (син фінського президента тоді вчився у Великій Британії) – причому сталось це після того, як сам Стубб-молодший написав електронний лист директору FIIA.

Питання виникли і до того, що одному з інших претендентів сказали, що без конкретного джерела фінансування стажування не надається – але Стуббу-молодшому цієї ж вимоги не висунули.

Станом на початок тижня парламентський омбудсмен Фінляндії отримав 11 скарг на обрання Олівера Стубба стажером Фінського інституту міжнародних відносин, а канцлер Міністерства юстиції – ще два.

У скаргах просять перевірити, чи не отримав син президента Фінляндії переваг у порівнянні з іншими претендентами на стажування і чи не допустив FIIA порушень під час процедури відбору.

Президент Фінляндії та його син поки що публічно не коментували ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб таємно взяв участь у змаганнях з триатлону, використавши псевдонім.

Старший син Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший – у травні заявив, що одного дня може балотуватись на посаду президента США.