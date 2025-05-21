Син Трампа не відкидає можливої участі у президентських виборах: "Покликання є"

Старший син президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший – заявив у Катарі, що, можливо, одного дня він балотуватиметься на посаду президента, адже у нього є "покликання".

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

На запитання модератора панелі, чи буде він балотуватися і "переймати кермо влади" після того, як його батько залишить посаду, він заявив: "Для мене честь, що мене про це запитали, і честь, що деякі люди не мають нічого проти цього".

"Отже, відповідь така: я не знаю, можливо, одного дня. Ви знаєте, покликання є. Я завжди буду дуже активним прихильником цих речей. Я думаю, що мій батько справді змінив Республіканську партію", – заявив Трамп-молодший.

4 травня президент США Дональд Трамп зробив найчіткішу наразі заяву про те, що він залишить Білий дім наприкінці другого терміну, не намагаючись продовжити своє перебування на посаді.

Республіканець Енді Оглс запропонував змінити формулювання 22-ї поправки до Конституції США так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом.

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