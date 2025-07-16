В Финляндии возмутились тем, как сын президента выиграл стажировку в ведущем институте

Непрозрачные обстоятельства того, как сын президента Финляндии Оливер Стубб выиграл стажировку в ведущем научно-исследовательском институте страны, вызвали жалобы в правительственные органы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Еще в июне финские СМИ обратили внимание, что 21-летний Оливер Стубб получил трехмесячную стажировку в Финском институте международных отношений (FIIA) на несколько иных условиях, чем другие соискатели.

Как стало известно, среди всех стажеров FIIA за последние пять лет Стубб имеет наименьший опыт и был лишь вторым стажером, которого взяли еще до получения диплома бакалавра.

Критики также указали, что институт уже во время конкурса изменил условия, чтобы разрешить стажировку студентам из-за пределов Финляндии (сын финского президента тогда учился в Великобритании) – причем это произошло после того, как сам Стубб-младший написал электронное письмо директору FIIA.

Вопросы возникли и к тому, что одному из других претендентов сказали, что без конкретного источника финансирования стажировка не предоставляется – но Стуббу-младшему этого требования не выдвигали.

По состоянию на начало недели парламентский омбудсмен Финляндии получил 11 жалоб на избрание Оливера Стубба стажером Финского института международных отношений, а канцлер Министерства юстиции – еще две.

В жалобах просят проверить, не получил ли сын президента Финляндии преимуществ по сравнению с другими претендентами на стажировку и не допустил ли FIIA нарушений во время процедуры отбора.

Президент Финляндии и его сын пока публично не комментировали ситуацию.

Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб тайком принял участие в соревнованиях по триатлону, используя псевдоним.

Старший сын Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – в мае заявил, что однажды может баллотироваться на пост президента США.