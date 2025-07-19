По всій Польщі пройдуть протести проти міграції

У Польщі цієї суботи відбудуться протести партії "Конфедерація" під гаслом "Стоп імміграції!", по всій країні заявлено близько 100 публічних зібрань.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Вони заплановані, зокрема, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Лодзі, Познані, Гданську, Білостоці та Любліні. На тлі масових протестів поліція закликала учасників не порушувати закон.

У багатьох містах також відбудуться контрдемонстрації лівих сил.

"Станом на 19 липня цього року в країні було зареєстровано майже 100 публічних зібрань за участю тисяч учасників, а це означає, що субота буде для польських поліцейських часом напруженої служби", – зазначили в поліції.

Правоохоронці пообіцяли забезпечити безпеку учасників зібрань та сторонніх осіб, а також те, щоб перебіг подій не спричиняв перешкод у дорожньому русі.

Депутат "Конфедерації" Бартломей Пейо пояснив у четвер, що метою акції є "усвідомлення поляків щодо все більших загроз, які несе з собою масова імміграція".

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.

Варшава висловлювала готовність скасувати тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок. Берлін, нагадаємо, зробив цей крок з початком роботи нового уряду, щоб завертати мігрантів.

Перед цим Польща відкинула пропозицію Німеччини про спільне патрулювання кордону.