По всей Польше пройдут протесты против миграции

В Польше в эту субботу состоятся протесты партии "Конфедерация" под лозунгом "Стоп иммиграции!", по всей стране заявлено около 100 публичных собраний.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Они запланированы, в частности, в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Лодзи, Познани, Гданьске, Белостоке и Люблине. На фоне массовых протестов полиция призвала участников не нарушать закон.

Во многих городах также пройдут контрдемонстрации левых сил.

"По состоянию на 19 июля этого года в стране было зарегистрировано почти 100 публичных собраний с участием тысяч участников, а это значит, что суббота будет для польских полицейских временем напряженной службы", – отметили в полиции.

Правоохранители пообещали обеспечить безопасность участников собраний и посторонних лиц, а также то, чтобы ход событий не создавал помех в дорожном движении.

Депутат "Конфедерации" Бартломей Пейо пояснил в четверг, что целью акции является "осознание поляками все больших угроз, которые несет с собой массовая иммиграция".

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.

Варшава выражала готовность отменить временный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг. Берлин, напомним, сделал этот шаг с началом работы нового правительства, чтобы возвращать мигрантов.

Перед этим Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.