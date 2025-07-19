Румунія і Німеччина поглиблюють оборонне партнерство

Німеччина і Румунія домовились про поглиблення стратегічного партнерства в області оборони і безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Румунії Лівіу-Іонуц Моштеану увійшов до складу офіційної делегації на чолі з президентом Румунії Нікушором Даном, 18 липня відвідала з офіційним візитом Німеччину.

Метою візиту було зміцнення стратегічного діалогу та поглиблення двостороннього співробітництва в галузі оборони та безпеки, а також зміцнення економічних відносин між Румунією та Німеччиною, йдеться в заяві.

Сторони підкреслили важливість продовження тісної співпраці між двома країнами в рамках НАТО.

Крім того, особливо відзначили необхідність ефективної координації в умовах регіональних викликів у сфері безпеки, зокрема через війну РФ проти України.

Пріоритетним питанням стало промислове співробітництво в рамках зусиль щодо зміцнення європейських оборонних можливостей через програму SAFE Європейського Союзу.

Країни також обговорили заходи щодо боротьби з дезінформацією та зміцнення демократичної стійкості.

Варто зазначити, що Нікушор Дан заявив, що німецький збройовий концерн Rheinmetall веде переговори з Румунією щодо потенційного створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів.