Rheinmetall веде переговори з Румунією щодо створення спільного підприємства

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що німецький збройовий концерн Rheinmetall веде переговори із його країною щодо потенційного створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів.

Про це він заявив під час пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 18 липня, Дан заявив, що Rheinmetall веде переговори з румунською державною компанією щодо можливого створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів.

"Зараз тривають переговори між Rheinmetall і заводом Medias щодо створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів", – сказав він.

Дан висловив сподівання, що ці переговори завершаться в найкоротший термін.

У травні стало відомо, що уряд Латвії веде переговори з Rheinmetall щодо виробництва оборонного обладнання всередині країни.

А нещодавно писали, що у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35.