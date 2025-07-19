Румыния и Германия углубляют оборонное партнерство

Германия и Румыния договорились об углублении стратегического партнерства в области обороны и безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Румынии Ливиу-Ионуц Моштеану вошел в состав официальной делегации во главе с президентом Румынии Никушором Даном, которая 18 июля посетила с официальным визитом Германию.

Целью визита было укрепление стратегического диалога и углубление двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности, а также укрепление экономических отношений между Румынией и Германией, говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества между двумя странами в рамках НАТО.

Кроме того, особо отметили необходимость эффективной координации в условиях региональных вызовов в сфере безопасности, в частности из-за войны РФ против Украины.

Приоритетным вопросом стало промышленное сотрудничество в рамках усилий по укреплению европейских оборонных возможностей через программу SAFE Европейского Союза.

Страны также обсудили меры по борьбе с дезинформацией и укреплению демократической устойчивости.

Стоит отметить, что Никушор Дан заявил, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Румынией о потенциальном создании совместного предприятия по производству боеприпасов.