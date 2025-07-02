Екстремальна спека дісталась до Німеччини

Екстремальна спека, що раніше охопила Францію, Іспанію та Велику Британію, дісталась і до Німеччини: свого піка температура досягне вже цієї середи, 2 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з прогнозами, у середу на півдні Німеччини очікується близько 40 градусів, на решті території країни – 34 градуси і вище.

Як повідомила напередодні Німецька метеорологічна служба (DWD), 1 липня було зафіксовано найвищу температуру цього року – 37,8 градуса. Цей показник було зареєстровано в баварському Кітцінгені.

По всій території Німеччини залишається високою загроза потужних лісових пожеж з огляду на нинішню спеку й рекордно посушливі зиму та весну.

Оскільки у багатьох землях Німеччини досі триває навчальний шкільний рік, тож Асоціація вчителів наполягає на активізації заходів протидії спеці в школах, як-от встановлення зовнішніх жалюзів та систем вентиляції.

Водночас у спілці застерігають, що більшість шкільних будівель погано підготовлені до спеки, тож керівникам шкіл нерідко доводиться вдаватися до скорочення кількості уроків або скасування пообідніх занять.

Тим часом Іспанія вже кілька днів потерпає від сильної спеки, яка поширилася з Піренейського півострова на Францію, Італію, Балкани та Грецію.

У кількох регіонах країни температура піднялася значно вище 40°C, що є рекордом для червня.

Раніше стало відомо, що через надмірну спеку тимчасово закрили для відвідування верхівку Ейфелевої вежі в Парижі.