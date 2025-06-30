Південь Європи накрила 40-градусна спека

Південь Європи накрила сильна спека, зокрема в таких країнах, як Італія, Іспанія та Греція, температура перевищила 40°C, у зв'язку з чим місцева влада випустила нові попередження про ризик лісових пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Експерти пов'язують зростання частоти та інтенсивності цих теплових хвиль зі зміною клімату, попереджаючи, що такі екстремальні погодні явища стають дедалі поширенішими в південних регіонах Європи.

У неділю дві третини території Португалії перебували в стані підвищеної готовності через екстремальну спеку та лісові пожежі, а в столиці країни Лісабоні очікували температуру понад 42°C.

В Італії кілька регіонів – Лаціо, Тоскана, Калабрія, Апулія та Умбрія – планували заборонити деякі види робіт на відкритому повітрі в найспекотніші години дня у відповідь на рекордно високі температури.

Італійські профспілки закликали уряд поширити такі заходи на всю країну.

У неділю Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило 21 місто зонами підвищеної небезпеки у зв'язку зі спекою, в тому числі такі популярні місця, як Рим, Мілан і Неаполь.

Греція також перебувала в стані підвищеної готовності до лісових пожеж через екстремальні погодні умови.

В Іспанії місцеві жителі та туристи намагалися врятуватися від спеки цього вікенду, коли температура повітря в південному місті Севілья та інших містах південної і центральної частин країни досягала 42°C.

У південних регіонах Іспанії було зафіксовано температуру вище середніх сезонних показників, що спонукало владу оголосити медичну тривогу та надати рекомендації з безпеки.

Національна метеорологічна служба країни Aemet заявила, що червень поб'є черговий рекорд, ставши найспекотнішим місяцем з початку спостережень.

Експерти попередили, що сильна спека може вплинути на повсякденне життя, особливо вразливих верств населення, таких як люди похилого віку та діти.

Місцева влада порадила утриматися від фізичних навантажень у найспекотніші години дня та рекомендувала пити багато рідини.

Також у Сербії очікували, що минулого четверга надзвичайно спекотна погода має досягти піку, а також очікували підвищення температури до 40°C.

Повідомляли, що Німеччина за останній рік пережила майже вдвічі більше днів з екстремальною спекою, ніж це було б без впливу змін клімату.