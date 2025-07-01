Францію накрила сильна спека: закрито понад 1000 шкіл і верхівку Ейфелевої вежі
У Франції у вівторок, 1 липня, очікується новий пік спеки, у зв’язку з чим у 16 департаментах країни оголосили червоний рівень небезпеки.
Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".
Як зазначено, ще для 68 департаментів зберегли помаранчевий рівень небезпеки.
Французьке метеорологічне агентство попереджає, що у вівторок у "помаранчевих" департаментах очікується температура повітря у діапазоні від 36°C до 39°C.
У департаментах з червоним рівнем небезпеки спека сягне показників 40°C-41°C.
"Зниження температури почнеться поступово в середу з заходу країни, але в центрі та на сході країни погода залишиться спекотною", – пояснює агентство.
Через сильну спеку верхівка знаменитої Ейфелевої вежі у Парижі залишатиметься закритою для відвідувачів до середи. При цьому відвідувачі можуть потрапити на перший та другий поверх.
Міністерство освіти оголосило в понеділок ввечері, що близько 1350 державних шкіл із 45 тисяч будуть частково або повністю закриті у вівторок через спекотну погоду.
Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру вирушив до Оперативного центру міжвідомчого кризового управління (Cogic) для оцінки ситуації.
Повідомляли, що ніч з 29 на 30 червня у Франції стала найтеплішою в історії спостережень для червня.
Від екстремальних температур зараз потерпає увесь південь Європи. В Італії, Іспанії, Греції денні температурні максимуми перевищують 40°C.
В Італії через спеку зросло навантаження на лікарні.