У Німеччині втратив посаду топгенерал, що критикував повільне переозброєння країни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправив у відставку генерального інспектора армії генерал-лейтенанта Альфонса Маїса, відомого критикою недостатніх зусиль з оснащення німецької армії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У лаконічному повідомленні про кадрові зміни в Бундесвері Міноборони Німеччини відзначило, що генерал Маїс "протягом останніх років з великою відданістю і ентузіазмом" виконував свої обов'язки.

Тризірковий генерал Альфонс Маїс у минулому неодноразово привертав увагу критичними заявами. Він неодноразово застерігав, що проголошений політиками "поворотний момент" у переозброєнні Німеччини не відчувається у війську.

Маїс привернув до себе увагу щонайменше з 2022 року як один з небагатьох німецьких генералів, які наважилися відкрито говорити про скрутне становище Бундесверу.

Наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він написав пост у Linkedin, де констатував, що "Бундесвер, армія, якою я маю честь командувати, перебуває практично в руїнах".

Наступником на посаду керівника найбільшого роду військ Бундесверу Пісторіус обрав одного зі своїх найближчих соратників – Крістіана Фройдинга, який очолював штаб з координації поставок зброї в Україну.

Раніше повідомлялось, що німецький двозірковий генерал, залучений до місії НАТО з підтримки України, потрапив під дисциплінарне розслідування після жарту про зґвалтування.