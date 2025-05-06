ЗМІ: у Німеччині покарали генерала за жарт про зґвалтування

Німецький двозірковий генерал, залучений до місії НАТО з підтримки України, потрапив під дисциплінарне розслідування після жарту про згвалтування.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Генерал-майор Гартмут Ренк обіймав посаду заступника командувача місії НАТО з координації допомоги Україні у Вісбадені. За інформацією видання, інцидент, через який він потрапив у немилість, стався в лютому під час зустрічі команди, де були представники різних країн НАТО.

Ренк вдався до фрази, що "коли зґвалтування неминуче – розслабтеся і отримуйте задоволення". Одного з присутніх британських офіцерів це дуже обурило і він повідомив про випадок. Інцидент сприйняли настільки серйозно, що про нього одразу поінформували генерального інспектора Бундесверу Карстена Броєра та міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Ренк у пізніших коментарях пояснив, що говорив не буквально і вдався до іронії, щоб "мотивувати команду".

Проти Ренка почали дисциплінарне розслідування, що має для нього далекосяжні наслідки. Зокрема, через дисциплінарну процедуру зривається його підвищення до генерал-лейтенанта. Також йому довелося достроково залишити посаду в місії у Вісбадені. Формально його з 1 травня вже перевели в інше місце, хоча він деякий час ще буде передавати справи наступнику.

Восени Ренк мав би обійняти нову керівну посаду у Командуванні з трансформації НАТО у США, натомість тепер стоїть питання про його достроковий вихід на пенсію.

У Міноборони Німеччни відмовилися від офіційних коментарів щодо цього випадку.

Як зазначає видання, Ренк став другим німецьким генералом за останні роки, якого відкликають з керівної посади у місіях НАТО. Наприкінці 2024 року так сталося з німецьким генералом, який у порушення процедур брав засекречені документи до себе додому.

Нагадаємо, цього тижня у ЄС визначилися з новим керівником Європейського оборонного агентства – його вперше очолить військовий високого рангу, генерал Андре Денк.