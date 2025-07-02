В Германии потерял должность топ-генерал, критиковавший медленное перевооружение страны

Министр обороны Германии Борис Писториус отправил в отставку генерального инспектора армии генерал-лейтенанта Альфонса Майса, известного критикой недостаточных усилий по оснащению немецкой армии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В лаконичном сообщении о кадровых изменениях в Бундесвере Минобороны Германии отметило, что генерал Майс "в течение последних лет с большой преданностью и энтузиазмом" выполнял свои обязанности.

Трехзвездный генерал Альфонс Майс в прошлом неоднократно привлекал внимание критическими заявлениями. Он неоднократно предупреждал, что провозглашенный политиками "поворотный момент" в перевооружении Германии не ощущается в армии.

Майс привлек к себе внимание как минимум с 2022 года как один из немногих немецких генералов, которые решились открыто говорить о тяжелом положении Бундесвера.

На следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину он написал пост в Linkedin, где констатировал, что "Бундесвер, армия, которой я имею честь командовать, находится практически в руинах".

Преемником на пост главы крупнейшего рода войск Бундесвера Писториус выбрал одного из своих ближайших соратников – Кристиана Фройдинга, который возглавлял штаб по координации поставок оружия в Украину.

Ранее сообщалось, что немецкий двухзвездный генерал, привлеченный к миссии НАТО по поддержке Украины, попал под дисциплинарное расследование после шутки об изнасиловании.