МЗС підтвердило смерть експосадовця МВС України в Іспанії

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що смерть Ігоря Грушевського – колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України – настала внаслідок утоплення в іспанському житловому комплексі Cala Alta.

Про це журналістам повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства, пише "Європейська правда".

Раніше іспанські ЗМІ повідомили про "загадкову" смерть Грушевського в іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова.

На запит журналістів, у МЗС заявили, що за повідомленням Генерального консульства України в Барселоні, смерть настала внаслідок утоплення.

Також там зазначили, що консулами надали сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну.

Смерть викликала підозри серед мешканців Cala Alta, адже у лютому 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Максима Кузьмінова – пілота російського гелікоптера Мі-8, який опинився в Україні внаслідок спецоперації – знайшли мертвим в Іспанії.

У червні 2024 року видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили, що за вбивство Кузьмінова кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні.