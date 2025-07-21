МИД подтвердил смерть экс-чиновника МВД Украины в Испании

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что смерть Игоря Грушевского – бывшего чиновника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины – наступила в результате утопления в испанском жилом комплексе Cala Alta.

Об этом журналистам сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, пишет "Европейская правда".

Ранее испанские СМИ сообщили о "загадочной" смерти Грушевского в испанском жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, в котором был убит российский летчик Максим Кузьминов.

На запрос журналистов, в МИД заявили, что по сообщению Генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления.

Также там отметили, что консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела в Украину.

Смерть вызвала подозрения среди жителей Cala Alta, ведь в феврале 2024 года украинская военная разведка подтвердила, что Максим Кузьминов – пилот российского вертолета Ми-8, который оказался в Украине в результате спецоперации – найден мертвым в Испании.

В июне 2024 года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщило, что за убийство Кузьминова киллеры получили деньги от российских госслужащих в Вене.