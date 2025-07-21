ЗМІ: в Іспанії загадково загинув експосадовець МВС України у місці, де вбили льотчика РФ

В іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, за нез'ясованих обставин загинув українець Ігор Грушевський – колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Про це повідомляє El Español із посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Увечері 29 червня Ігор плавав у басейні житлового комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його знайшли обличчям вниз у воді, без ознак життя. Першу допомогу намагалися надати сусіди, згодом – медики, але врятувати його не вдалося.

Як зазначається, 61-річний Грушевський був колишнім високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше – Національної поліції.

Смерть викликала підозри серед мешканців. Хоча на тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт, утім не відкидають і можливість вбивства.

Грушевський, який не мав тісного контакту з сусідами, залишався для них маловідомою особою. Лише після інциденту стало відомо, що він був пов'язаний із боротьбою з організованою злочинністю в Україні.

Його ім'я вдалося знайти лише в архівних українських реєстрах юридичних осіб 1990-х років, де він фігурував як керівник УБОЗ у Черкаській і Кіровоградській областях. Сам підрозділ було ліквідовано у 2015 році в межах реформи поліції.

Деякі мешканці припускають, що Грушевський міг бути вже на пенсії й оселився в Іспанії.

Загибель Грушевського відбулася менш ніж за півтора року після вбивства в тому ж комплексі російського льотчика Максима Кузьмінова, який втік до України разом із військовим гелікоптером Мі-8. Тоді російські агенти вбили його у підземному паркінгу комплексу.

Подібність місця та обставин двох смертей викликає підозри в можливій причетності російських спецслужб і до цієї справи.

Поки що офіційних висновків слідства щодо причин смерті Грушевського немає. Справа Кузьмінова, тим часом досі перебуває під грифом судової таємниці.

Зазначимо, у серпні 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов. Він отримав винагороду – $500 тисяч у гривневому еквіваленті.

А 19 лютого 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії.

У червні 2024 року видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили, що за вбивство Кузьмінова кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні.