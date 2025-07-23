У Європі спалять контрацептивів на $10 млн, які застрягли там через закриття USAID

Контрацептиви на суму майже 10 мільйонів доларів, профінансовані через нині закрите Агентство США з міжнародної допомоги (USAID), будуть знищені у Франції після того, як адміністрація Трампа відхилила пропозиції викупити їх для передачі в бідні країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Протизаплідні засоби, зокрема імплантати та таблетки для контрацепції, а також внутрішньоматкові спіралі, кілька місяців зберігались на складі у Бельгії після замороження адміністрацією Трампа зовнішньої допомоги США.

За інформацією Reuters, кілька неурядових організацій, представники ООН і бельгійська влада запропонували викупити у США ці концтрацептиви, аби передати в країни, які їх потребують.

Але американська сторона або проігнорувала прохання, або відмовилась від цього.

У заяві для агентства Міністерство закордонних справ Бельгії заявило, що у межах переговорів зі США "не вдалося знайти прийнятного альтернативного рішення" знищенню контрацептивів.

Один зі співрозмовників Reuters повідомив, що адміністрація Трампа діяла відповідно до постанови, яка забороняє співпрацю з групами, що підтримують аборти, а також не хотіла передавати продукцію з логотипом USAID.

Контрацептиви тепер будуть спалені у Франції, що обійдеться владі США у 160 тисяч доларів, стверджує Reuters.

Нагадаємо, з початком роботи адміністрації Дональда Трампа була заморожена міжнародна допомога, а USAID було ліквідовано та підпорядковано Державному департаменту.

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