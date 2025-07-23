В Европе сожгут контрацептивы на $10 млн, которые застряли там из-за закрытия USAID

Контрацептивы на сумму почти 10 миллионов долларов, профинансированные через ныне закрытое Агентство США по международной помощи (USAID), будут уничтожены во Франции после того, как администрация Трампа отклонила предложения выкупить их для передачи в бедные страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Противозачаточные средства, в частности имплантаты и таблетки для контрацепции, а также внутриматочные спирали, несколько месяцев хранились на складе в Бельгии после замораживания администрацией Трампа внешней помощи США.

По информации Reuters, несколько неправительственных организаций, представители ООН и бельгийские власти предложили выкупить у США эти контрацептивы, чтобы передать в страны, которые в них нуждаются.

Но американская сторона либо проигнорировала просьбу, либо отказалась от этого.

В заявлении для агентства Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что в рамках переговоров с США "не удалось найти приемлемого альтернативного решения" уничтожению контрацептивов.

Один из собеседников Reuters сообщил, что администрация Трампа действовала в соответствии с постановлением, запрещающим сотрудничество с группами, поддерживающими аборты, а также не хотела передавать продукцию с логотипом USAID.

Контрацептивы теперь будут сожжены во Франции, что обойдется властям США в 160 тысяч долларов, утверждает Reuters.

Напомним, с началом работы администрации Дональда Трампа была заморожена международная помощь, а USAID было ликвидировано и подчинено Государственному департаменту.

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