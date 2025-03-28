Держдеп США офіційно повідомив Конгрес, що розпускає USAID

У п'ятницю Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про те, що він фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та передає частину його функцій під управління департаменту.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує CNN.

Реорганізація буде проведена до 1 липня, заявив Держдеп. Таким чином завершилась діяльність USAID – агентства, яке боролося з бідністю і голодом у всьому світі.

Адміністрація Трампа звинуватила USAID у нецільовому використанні коштів платників податків та фінансуванні закордонних програм, які не відповідають інтересам США.

Нинішні та колишні працівники USAID та експерти з питань допомоги стверджують, що агентство, попри свою недосконалість, задовольняє життєво важливі гуманітарні потреби та зміцнює "м'яку силу" Америки.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Рада ЄС може обговорити, як підтримати українців після зупинки проєктів USAID.

Серед іншого, USAID розірвав грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на загальну суму 75 мільйонів доларів.