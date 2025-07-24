Виробник швейцарського сиру пішов у Суд ЄС для захисту його назви
Організація Emmentaler Switzerland подала позов до Суду ЄС, аби домогтись реєстрації захищеного географічного найменування швейцарського сиру "Емменталь" після відмови Європейської комісії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.
У Emmentaler Switzerland заявили, що хочуть, аби назва "Емменталь" на території ЄС використовувалась тільки для оригінального продукту, виготовленого у Швейцарії.
Але Європейська комісія відмовляється вносити "Емменталь" до переліку захищених географічних найменувань, мотивуючи це тим, що назва історично та культурно пов'язана з ширшим географічним регіоном, ніж лише Швейцарія.
У позові до Суду ЄС Emmentaler Switzerland стверджує, що назва традиційного швейцарського сиру захищена кількома міжнародними угодами, одна з яких була підписана у Пʼємонті у 1951 році.
"Таким чином, міжнародне право з 1950-х років визнає, що найменування "Емменталь" зарезервоване виключно для швейцарських сирів, і це вже було підтверджено італійськими судами", – йдеться в позові.
Європейська комісія представляє позицію Австрії, в якій, як стверджує місцева влада, сир "Емменталь" виробляється і продається принаймні з 1936 року.
Emmentaler Switzerland просить, аби "Емменталь", вироблений за межами Швейцарії, маркувався із зазначенням країни або регіону виробництва, наприклад "Емменталь з Австрії".
Час від часу захищені географічні найменування призводять до суперечок між країнами. Так, Італія ініціювала процедуру оскарження проти Словенії в багаторічній суперечці через бальзамічний оцет з міста Модена.
На початку року Єврокомісія затвердила два нові "захищені" найменування – для латвійського хліба за особливим рецептом та для вина з британського Сассекса.