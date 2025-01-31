У ЄС зареєстрували як "захищені" найменування хліб з Латвії та вино з Британії

Єврокомісія затвердила два нових "захищених" найменування – для латвійського хліба за особливим рецептом та для вина з британського Сассекса.

Про це повідомили 31 січня у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Єврокомісія зареєструвала як захищене географічне позначення Аглонський житній хліб з Латвії (Aglonas maizes veistūklis), що містить шматочки сала та цибулі.

Рецепт цього хліба не змінювався з кінця ХІХ сторіччя, традицію виготовлення передавали з покоління у покоління.

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Також зареєстрували як захищене позначення походження Сассекське вино з Британії, яке виготовляють з винограду, вирощеного у Східному й Західному Сассексі. Там вихотовляють тихі та ігристі вина.

Загалом у реєстрі захищених позначень походження – вже майже 3650 виробів сільськогосподарського походження.

Раніше до реєстру внесли болгарський розсільний сир сирене та норвезьку горілку.

Час від часу захищені географічні найменування призводять до суперечок між країнами. Так, Італія ініціювала процедуру оскарження проти Словенії в багаторічній суперечці через бальзамічний оцет з міста Модена.