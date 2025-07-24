Посли ЄС схвалили перелік рекомендацій щодо дій після завершення тимчасового захисту українців

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) на засіданні 23 липня дійшов принципової згоди щодо затвердження переліку рекомендацій Ради ЄС про скоординований підхід до переходу від тимчасового захисту для переміщених осіб з України після 4 березня 2027 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний з перебігом засідання.

Посли Євросоюзу затвердили перелік рекомендацій для держав ЄС на період після завершення тимчасового захисту для українців у березні 2027 року.

"Coreper вчора дійшов принципової згоди щодо запропонованого Єврокомісією переліку рекомендацій Ради ЄС щодо скоординованих наступних кроків після завершення дії тимчасового захисту для українців", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що після затвердження послами, документ має бути остаточно ухвалений Радою ЄС.

"Рада ЄС звернеться до цього питання після літніх канікул", – розповів дипломат.

15 липня Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу до 4 березня 2027 року.

Як повідомляла "ЄвроПравда", коли тимчасовий захист в ЄС для українців завершиться, їм допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у Європейському Союзі для тих, хто має там роботу чи навчання. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.