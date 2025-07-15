Рада ЄС остаточно продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027
У вівторок, 15 липня, Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії Директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського Союзу до 4 березня 2027 року.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив один з посадовців Ради ЄС.
Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для громадян України на території Євросоюзу до 4 березня 2027 року.
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".
Як повідомляла "ЄвроПравда", після 4 березня 2027 року, коли тимчасовий захист в ЄС для українців завершиться, їм допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у Європейському Союзі для тих, хто має там роботу чи навчання. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.
Нагадаємо, що 3 червня Рада ЄС прийняла політичне рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.
Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.