Глава МЗС Естонії про обстріли України: Росія продовжує шлях терору

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив масований російський обстріл Харкова та інших українських міст у ніч проти четверга.

Про це він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна звернув увагу, що внаслідок російських ударів по Харкову була поранена дитина віком 28 днів.

"Менше місяця на цій Землі, а вже поранена від керованої авіабомби, скинутої на ваше (українське. – Ред.) місто, в житловому районі", – сказав глава естонського МЗС.

"Усе тому, що Росія продовжує свій шлях терору і руйнування, вчора вкотре відхиливши пропозицію про негайне і повне припинення вогню", – додав він.

Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова. Повідомляли про влучання у багатоповерхівку, де під завалами були заблоковані люди.

За останніми даними, через російські удари у Харкові постраждала 41 людина, з них шість дітей. Одне цивільне підприємство, куди влучила керована авіабомба, фактично знищено.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, реагуючи на обстріл, наголосила, що Росія хоче лише руйнування та війни.