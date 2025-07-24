Глава МЗС Латвії про удар авіабомбами по Харкову: руйнування – це те, чого хоче РФ

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже відреагувала на російських удар авіабомбами по Харкову, який призвів до масштабних руйнувань і поранень десятків осіб.

Про це латвійська міністерка написала в Х, повідомляє "Європейська правда".

На тлі російських ударів по українських містах Браже закликала надати Україні засоби протиповітряної оборони, а також далекобійне озброєння для ударів по військових об’єктах вглибині РФ.

"Уявіть собі: керовані авіабомби, скинуті Росією на житловий комплекс, медичні та освітні заклади в Україні. Руйнування і війна – це те, чого хоче Росія", – зазначила вона.

Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова. Наразі відомо про 33 постраждалих людей.

Повідомляли про влучання у багатоповерхівку, де під завалами були заблоковані люди. Друга бомба поцілила у цивільне підприємство.

Варто зазначити, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив, що Німеччина і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot.

За даними ЗМІ, Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.