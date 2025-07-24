Глава МИД Эстонии об обстрелах Украины: Россия продолжает путь террора

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил массированный российский обстрел Харькова и других украинских городов в ночь на четверг.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна обратил внимание, что в результате российских ударов по Харькову был ранен ребенок в возрасте 28 дней.

"Меньше месяца на этой Земле, а уже ранен от управляемой авиабомбы, сброшенной на ваш (украинский. – Ред.) город, в жилом районе", – сказал глава эстонского МИД.

"Все потому, что Россия продолжает свой путь террора и разрушения, вчера в очередной раз отклонив предложение о немедленном и полном прекращении огня", – добавил он.

Напомним, 24 июля российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Сообщалось о попадании в многоэтажку, где под завалами были заблокированы люди.

По последним данным, в результате российских ударов в Харькове пострадали 41 человек, в том числе шестеро детей. Одно гражданское предприятие, в которое попала управляемая авиабомба, фактически уничтожено.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, реагируя на обстрел, подчеркнула, что Россия хочет только разрушений и войны.