У Латвії кажуть, що планують й далі судитись з телеканалом "Дождь"

В Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) планує продовжувати судовий розгляд щодо телеканалу "Дождь" після того, як адміністративний окружний суд скасував рішення органу щодо анулювання ліцензії каналу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Адміністративний апеляційний суд минулого тижня визнав незаконним рішення NEPLP про анулювання ліцензії телеканалу "Дождь". У NEPLP заявили, що планують оскаржити рішення суду.

"Рішення суду, звичайно ж, буде оскаржено", – йдеться в письмовій відповіді NEPLP.

9 січня 2023 року незалежний російський телеканал "Дождь", який змушений працювати в еміграції, оскаржив рішення Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) про анулювання його ліцензії на мовлення в Латвії в грудні 2022 року. Голова NEPLP Іварс Аболіньш стверджував, що рішення прийнято на підставі висновку Служби державної безпеки.

Канал отримав нову ліцензію на мовлення в Нідерландах.