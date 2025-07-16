Суд у Латвії скасував рішення про анулювання ліцензії телеканалу "Дождь"

У Латвії адміністративний окружний суд скасував рішення Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) про анулювання ліцензії російського незалежного телеканалу "Дождь" (TV Rain), що працює в еміграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Голова NEPLP Івар Аболіньш написав у соцмережі X, що рада оскаржить рішення, а подальші коментарі надасть після ознайомлення з ним.

Адвокат "Дождя" Егілс Радзіньш повідомив Delfi, що задоволений рішенням адміністративного окружного суду. Він ще ознайомлюється з вердиктом і більш детально зможе говорити на цю тему пізніше. Його позиція: ніякої загрози Латвійській державі "Дождь" не становив. Причому ніяких нових аргументів для доведення цього суду другої інстанції не знадобилося.

У разі переходу справи до наступної інстанції Радзіньш готовий захищати цю позицію. Адвокат підтверджує, що його клієнти (телеканал "Дождь") зазнали збитків у зв'язку з рішенням NEPLP про відкликання ліцензії, але, за його словами, про матеріальну компенсацію досі не йшлося.

У червні 2023 року суд першої інстанції залишив без змін рішення NEPLP про анулювання ліцензії: "Анулювання дозволу на мовлення було найбільш відповідним рішенням". Суд тоді вважав, що свобода слова може бути обмежена в певних випадках.

Зазначалося, що NEPLP порушила проти "Дождя" кілька справ про адміністративні правопорушення, центральна – пов'язана з програмою від 1 грудня 2022 року, де журналіст-заявник поширював інформацію про умови, в яких живуть мобілізовані особи Російської Федерації, зазначивши, що багатьом солдатам можна було б допомогти зі спорядженням і просто з елементарними зручностями на фронті.

Суд нагадав, що Росія визнана державою-агресором як міжнародними, так і латвійськими рішеннями. Заклик підтримати збройні сили країни-агресора загрожує безпеці Латвії як сусідній країні Росії, що розпочала збройний конфлікт, вторгнувшись в іншу незалежну країну – Україну.

За заклик підтримати збройні сили Росії, в тому числі і матеріально, в Латвії є ризик кримінальної відповідальності.

Оцінюючи, чи є це достатньо серйозним порушенням, щоб через нього анулювати ліцензію, суд першої інстанції врахував, що стосовно "Дождя" були порушені інші справи про адміністративні правопорушення. Зокрема, перебуває на стадії судового розгляду справа про ненадання звукової доріжки латиською мовою.

Ще одне порушення: російська армія згадувалася в передачах заявника як "наша армія", що могло створити враження, що російські збройні сили об'єднані з латвійськими збройними силами. Також і позначення Кримського півострова як частини Російської Федерації – це неправдива інформація.

У підсумку суд першої інстанції вирішив, що телеканал представив упереджену і неточну інформацію. Ці порушення зіграли свою роль в оцінці пропорційності. У підсумку анулювання дозволу визнали найбільш відповідним рішенням.

9 січня 2023 року незалежний російський телеканал "Дождь", який змушений працювати в еміграції, оскаржив рішення Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) про анулювання його ліцензії на мовлення в Латвії в грудні 2022 року. Голова NEPLP Іварс Аболіньш стверджував, що рішення прийнято на підставі висновку Служби державної безпеки.

Канал отримав нову ліцензію на мовлення в Нідерландах.