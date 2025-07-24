В Латвии говорят, что планируют и дальше судиться с телеканалом "Дождь"

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) планирует продолжить судебное разбирательство в отношении телеканала "Дождь" после того, как административный окружной суд отменил решение органа об аннулировании лицензии канала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Административный апелляционный суд на прошлой неделе признал незаконным решение NEPLP об аннулировании лицензии телеканала "Дождь". В NEPLP заявили, что планируют обжаловать решение суда.

"Решение суда, конечно же, будет обжаловано", – говорится в письменном ответе NEPLP.

9 января 2023 года независимый российский телеканал "Дождь", вынужденный работать в эмиграции, обжаловал решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании его лицензии на вещание в Латвии в декабре 2022 года. Председатель NEPLP Иварс Аболиньш утверждал, что решение принято на основании заключения Службы государственной безопасности.

Канал получил новую лицензию на вещание в Нидерландах.