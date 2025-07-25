Молдова разом з Україною приєднається до зони роумінгу ЄС з 2026 року

Рада Європейського Союзу у пʼятницю ухвалила остаточне рішення про приєднання Молдови до зони роумінгу ЄС із 1 січня 2026 року – одночасно з Україною.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Відповідно до рішення Ради Євросоюзу, з 2026 року молдовани в ЄС, а також громадяни ЄС у Молдові зможуть дзвонити, надсилати текстові повідомлення та користуватися мобільним звʼязком без додаткових витрат.

Рішення також гарантує споживачам Молдови та ЄС право на таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як у їхній країні, а також безкоштовний доступ до служб екстреної допомоги.

"Рішення щодо Молдови сприятиме її поступовій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, що є однією з цілей Угоди про асоціацію 2016 року", – підкреслюють у Раді ЄС.

Аналогічне рішення про включення України до зони роумінгу ЄС було ухвалене 14 липня. Це сталось після того, як Київ завершив усі внутрішні процедури, необхідні для такого кроку.

Нагадаємо, з 2022 року українці у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Цей режим діє на тимчасовій основі з початку активної фази війни і продовжувався кожен рік.