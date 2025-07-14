Єврокомісія погодила включення України до зони роумінгу ЄС з 2026 року

Європейська комісія погодила інтегрування України до зони роумінгу ЄС починаючи з 1 січня 2026 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 14 липня, пише "Європейська правда".

Шмигаль заявив, що Єврокомісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу – приєднання до політики ЄС Roam like at Home.

Він зазначив, що це відбудеться з 1 січня 2026 року.

Також за словами українського прем’єра, цього ж дня уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.

"Це частина процедури фіналізації набуття "роумінгового безвізу", – додав Шмигаль.

На практиці це означатиме, що подорожувальники з України у країнах ЄС і громадяни ЄС в Україні зможуть користуватися мобільним зв’язком за тарифами своїх домашніх операторів – без додаткових платежів.

Це стосується дзвінків, текстових повідомлень і мобільного інтернету. Також передбачено, що якість зв’язку та швидкість інтернету залишатимуться такими ж, як і вдома, а доступ до екстрених служб буде безкоштовним.

Нагадаємо, 6 червня Європейська комісія отримала фінальне офіційне повідомлення від України про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС.

Це відбулось після того, як 2 червня президент Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій" (реєстр. № 12150).

17 червня Європейська комісія офіційно запропонувала інтегрувати Україну до зони роумінгу ЄС.